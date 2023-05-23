الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سعيد شحاتة عضو التنسيقية: لا بد من الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة فى مصر

سعيد شحاتة
سعيد شحاتة

قال سعيد شحاتة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، إن الجميع في مصر يدرك أهمية ملف الاستثمار حاليا، لأسباب عدة أولها الأزمة الاقتصادية الحالية ومحاولات الخروج منها، بالإضافة لانخفاض معدل الادخار القومي.
وطالب، خلال كلمته في جلسة لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني عن تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، بزيادة معدلات الاستثمار للحفاظ على معدلات التشغيل، سواء كان الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي، والذي يعد الأخير من أهم عوامل مواجهة الفجوة التمويلية دون اللجوء إلى الاقتراض، وهو ما يحافظ على مستوى الدين العام، مما يقلل الضغط على العملة الوطنية. 
وأوصى بضرورة الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة في مصر، مثل سنغافورة ودبي، مع إمكانية الاستفادة من المشاريع المقامة بنظام المناطق الحرة في إعادة تصدير نسبة معينة من المواد الخام والصناعات المغذية إلى الداخل وقت الأزمات فقط على الأقل. 
كما طالب بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023، ووضع خطة تنفيذية محددة المدة  تشمل (الإجراء المطلوب ومن يقوم به ومتى)، وكذلك وضع خطة متابعة لذات الأمر ورفع تقاريرها بصورة دورية إلى المجلس الأعلى للاستثمار.

سعيد شحاته تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب مصر بلدي الأزمة الاقتصادية الاستثمار لجنة الاستثمار الاستثمار المحلي

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