الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاستحقاق الرئاسي.. تفاصيل لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية مع السفير المصري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي.

وبحث الطرفان خال اللقاء العديد من الأزمات التي تواجه لبنان بجانب العلاقات الثنائية بين البلدين بحسب موقع النشرة اللبناني,

كما ناقش جعجع مع السفير علوي اخر التطورات السياسيّة، خصوصا ملف الاستحقاق الرئاسي.

وحضر اللقاء عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان والدكتور شربل العلم.

وكانت القمة العربية الـ32 التي عقدت في جدة السعودية يوم الجمعة الماضي اكدت على ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان واختيار رئيس للدولة ومجابهة الأزمات الاقتصادية التي تواجه لبنان.

مجموعة العمل المالي تستعد لإدراج لبنان على "القائمة الرمادية"

وفى وقت سابق اليوم، قال ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز"، إن من المرجح أن تدرج مجموعة العمل المالي لبنان على قائمتها "الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة؛ بسبب ممارسات غير مرضية، وذلك بهدف القضاء على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيكون إدراج لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من انهيار مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها لتزج بمعظم السكان إلى براثن الفقر. 

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع معراب السفير المصري لبنان الاستحقاق الرئاسي

الأكثر قراءة

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى لدعوة مساجد مصر للصلاة على النبى

محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية

ارتفاع أسعار النفط إثر توقعات تقلص الإمدادات وتحذيرات السعودية

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى صدفا المركزى لمتابعة سير العمل وتوافر الأطقم الطبية

تنظيم احتفالية لتوزيع 107 مشروع تمكين اقتصادي بالفيوم

بعد تحذيرات «الصحة العالمية».. أطباء يكشفون مخاطر وباء جديد وطرق الوقاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس