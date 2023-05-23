الاستحقاق الرئاسي.. تفاصيل لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية مع السفير المصري

التقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي.

وبحث الطرفان خال اللقاء العديد من الأزمات التي تواجه لبنان بجانب العلاقات الثنائية بين البلدين بحسب موقع النشرة اللبناني,

كما ناقش جعجع مع السفير علوي اخر التطورات السياسيّة، خصوصا ملف الاستحقاق الرئاسي.

وحضر اللقاء عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان والدكتور شربل العلم.

وكانت القمة العربية الـ32 التي عقدت في جدة السعودية يوم الجمعة الماضي اكدت على ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان واختيار رئيس للدولة ومجابهة الأزمات الاقتصادية التي تواجه لبنان.

مجموعة العمل المالي تستعد لإدراج لبنان على "القائمة الرمادية"

وفى وقت سابق اليوم، قال ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز"، إن من المرجح أن تدرج مجموعة العمل المالي لبنان على قائمتها "الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة؛ بسبب ممارسات غير مرضية، وذلك بهدف القضاء على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيكون إدراج لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من انهيار مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها لتزج بمعظم السكان إلى براثن الفقر.