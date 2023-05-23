الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الوزراء السعودى: نأمل أن تركز المحادثات السودانية على تفعيل العملية السياسية

السودان
السودان

أعرب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تركز المحادثات السودانية على تفعيل العملية السياسية.

ووفقا لقناة العربية نيوز الإخبارية السعودية، قال مجلس الوزراء السعودي، تأمل في أن تركز المحادثات السودانية على وقف دائم للأعمال العدائية، كما رحب مجلس الوزراء السعودي بتوقيع طرفي النزاع بالسودان على اتفاق وقف إطلاق النار قصير. جاء ذلك في الوقت عن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في أم درمان، على الرغم من دخول الهدنة الثالثة عشرة حيز التنفيذ أمس في التاسعة مساء. 
 

وبحسب وسائل إعلام سودانية، فقد سادت أجواء هادئة نسبيًا، اليوم الثلاثاء، بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في السودان مساء أمس الاثنين، إلي أن شهدت المدينة تصاعدات بين الجانبين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث إنه منذ أمس بدأت هدنة مختلفة في العاصمة الخرطوم، وتحديدًا في مدينة أم درمان، حيث توقف تمامًا تحليق الطائرات الحربية، ولم تحلق اليوم إلا طائرة واحدة وهي طائرة استطلاع، مضيفًا أن هناك هدوءًا تامًا يسود مدينة أم درمان.

ولفتت التقارير إلى أن الاشتباكات توقفت تمامًا في أنحاء المدينة، ولا يوجد أي دوي انفجارات أو أي أصوات للرصاص، موضحًا أن حركة المواطنين عادية ومستمرة ومستقرة تمامًا، مُشيرًا إلى أن هناك أحاديث عن عدم إخلاء الدعم السريع للمستشفيات وبعض المناطق الحيوية في أم درمان.

كما أنه من المتوقع خروج الدعم السريع من المستشفيات ومن المرافق الحيوية في أعقاب الهدنة، خاصة أن المواطنين في مدينة الخرطوم بحري ينتظرون إصلاح محطة المياه، حيث يعاني السودانيون هناك من عدم توافر مياه الشرب.

مجلس الوزراء السعودي المحادثات العملية السياسية تفعيل السودان الخرطوم

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