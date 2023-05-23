ناصر منسي يقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك

اقترب ناصر منسي، مهاجم الزمالك من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول بعد غياب خلال الفترة الأخيرة بسبب إصابته في العضلة الضامة.

ويقوم منسي بتنفيذ آخر مرحلة من البرنامج التأهيلي خلال الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وسيخضع لاختبار طبي في التدريبات المقبلة سيتحدد بشكل نهائي موقفه من المشاركة في التدريبات، استعدادًا للفترة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الأربعاء في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم ٣٠ من الشهر الجاري في مسابقة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد خوض مباراة أمس أمام الداخلية في مسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك والداخلية بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما، أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد.

وتقدم الزمالك برأسية سيف الجزيري في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل سمير فكرى للداخلية من ركلة جزاء فى الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 47 نقطة، بينما قفز الداخلية إلى 17 نقطة.