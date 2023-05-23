في ذكرى مار طوبيا.. تعرف على الأسفار القانونية الثانية

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بذكرى القديس طوبيا صاحب أحد الأسفار القانونية الثانية، وهي أسفار حذفتها الكنيسة البروتستانتية في مصر أثناء طباعة الكتاب المقدس.

وعنها تقول كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي، بحي الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية، عبر موقعها الرسمي المعتمد كموقع بحثي كنسي إنه لم يقم البروتستانت بوضع هذه الأسفار في طبعات الكتاب المقدس الخاصة بهم، على الرغم من أن كلا من الأرثوذكس والكاثوليك قبلهما يؤمنون بقانونية هذه الأسفار.

والبروتستانت يعتبرون هذه الأسفار لا ترتقي إلى مستوى الوحي الإلهي، وهي -من وجهة نظرهم- أسفارًا مدسوسة، وتضم موضوعات غير ذات أهمية وخرافات لا يقبلونها! مع العلم بأن الأرثوذكس هم الطائفة المسيحية الأولى تاريخيًا في العالم، وبعدهم الكاثوليك.

أما البروتستانت فهم طائفة حديثة نسبيًّا بعد 16 قرنًا من بداية المسيحية، ولكن تلك الأسفار موجودة في جميع كتب الأرثوذكس والكاثوليك.

وتتكوَّن الأسفار الثانية من أسفار كاملة أو أجزاء من سفر. وقد رفضها اليهود في مجمع جامينا سنة 90 م.، لأنها وصلت لهم باللغة اليونانية، لكن هذا لا يعني أنها كُتِبَت باليونانية، وسبب الرفض هو أن المسيحيين استخدموا اللغة اليونانية لنشر كلمة المسيح؛ فقرَّر اليهود رَفْض كل كِتاب يوناني للتقليل من الانتشار المسيحي.

وقد وافَق البروتستانت اليهود في رَفْض الأسفار القانونية الثانية على هذا الأساس. ولكن اليهود عندما ترجموا الكتاب المقدس إلى اليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد، نقلوا مجموعة من الأسفار القانونية الثانية إلى اليونانية.