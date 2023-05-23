الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح طبيب للأطفال مصابي السكر: الأمهات عليها عامل كبير

النصائح المهمة للأطفال
النصائح المهمة للأطفال مرضى السكر

قدّم الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس‏، عدد من النصائح المهمة للأطفال مرضى السكر، وأمهاتهم للحفاظ على صحتهم بعيدًا عن زيادة نسب السكر في الدم، بالإضافة إلى تحسن الحالة الصحية حتى لا يشعر بأي فرق بينه وبين زملائه.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "مرض السكر الذي يصيب الأطفال اسم مرض السكر من النوع الأول، وهذا عادًة يكون نتيجة نقص في إفراز الإنسولين من البنكرياس، وعلى الأطفال الذين يعانون من السكر أن يلتزموا بالعلاج المخصص لهم، وهو في العادة حقن الإنسولين".

وأضاف أن حقن الإنسولين في الوقت الحالي الأصح لها أن تؤخذ عن طريق قلم، وبالتالي لا تسبب أي ألم، يشعر به الطفل، وهو هام جدًا، بجانب المتابعة مع طبيب متخصص لمتابعة نسبة السكر في الدم، للحصول على العلاج اللازم. 

ولفت الدكتور أشرف عقبة إلى أن للأمهات عامل كبير مع الأطفال مرضى السكر، وهي أن يوجدوا بدائل للأطفال يحبوها، ولا تحتوي على نسب عالية من السكريات، بالإضافة إلى تعليمهم المثل القائل "كن ذواقًا ولا تكن شرهًا".

وتابع: "يعني إذا كان بيحب حاجة معينة لا مانع من الحصول على نسبة بسيطة منه حتي لا يكون لديه إحساس بالحرمان، والابتعاد عن المبالغة في استهلاك كميات كبيرة من المواد التي تحتوي على سكريات بشكل كبير".

نصائح بممارسة أطفال مرضي السكر للرياضة

ونصح بضرورة ممارسة الرياضة للأطفال، لأن الحركة والمجهود يستهلك من السكر، وبالتالي وقتها نحتاج تقليل جرعات الأنسولين، بالإضافة إلى ضرورة تعليم الأم والطفل علامات نقص السكر وزيادة السكر، واستخدام الجهاز الشخصي لقياس السكر، والتعرف على حالته، والمراقبة الذاتية ولا يكون بعيد المستويات المستهدفة في العلاج.

الحالة الصحية الأنسولين الأطفال السكريات الدكتور أشرف عقبة نسبة السكر في الدم نقص السكر ممارسة الرياضة

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