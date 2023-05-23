الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد يحيي حفل عقد قران ولي عهد الأردن.. تعرف على التفاصيل

سعد يحيي حفل عقد
سعد يحيي حفل عقد قران ولي عهد الأردن

يحيي النجم أحمد سعد، حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله، بتواجد عدد كبير من نجوم الغناء بعالمنا العربي خلال الحفل المرتقب بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف يوم الإثنين المقبل.

ويقدم سعد خلال الحفل العديد من الأغاني المميزة والتي طرحها هذا العام ونالت نجاحًا كبيرًا من ضمنها “فوق وأتعلم، وسع وسع، وإيه اليوم الحلو ده، وعليكي عيون”، وغيرهم من الأعمال الناجحة.

يقام الحفل في ستاد عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة الفنان تامر حسني، راغب علامة وفنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية.

يذكر أن الديوان الملكي الهاشمي الأردني، أعلن عبر "تويتر" في 17 أغسطس الماضى خطوبة رجوة خالد السيف على الأمير الحسين ولي عهد الأردن، الابن البكر للملك عبد الله الثاني، وأُقيم حفل الخطوبة في منزل والد آل سيف في الرياض، وحضر الحفل إلى جانب ملك الأردن الأمير الحسن بن طلال، الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، الأمير علي بن الحسين، الأمير هاشم بن الحسين، الأمير غازي بن محمد، الأمير راشد بن الحسن، وأفراد من عائلة آل سيف.
 

الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الأمير الحسين بن عبد الله الديوان الملكي الهاشمي الديوان الملكي النجم أحمد سع النجم أحمد سعد

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