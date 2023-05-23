الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يؤكد سرعة الانتهاء من تشطيبات مشروعات حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، اجتماعًا موسّعًا لمتابعة المراحل النهائية لتنفيذ أعمال المرافق والطرق الخارجية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز شربين الذي نظمته ريهام عبد الشافي، منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

وناقش مختار خلال الاجتماع نسب التنفيذ النهائية للأعمال المتبقية في جميع القطاعات، موجهًا بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لأعمال المرافق والطرق الخارجية، لافتًا إلى ضرورة إعداد خطة تفصيلية بالأعمال اليومية لقطاعات المرافق بجميع المشروعات المنفذة، خاصة المجمعات الحكومية وخدمات الاتصالات والغاز والكهرباء لها وضرورة تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ في تلك القطاعات على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال 3 أسابيع.

كما استعرض المحافظ الاستعدادات والتجهيزات لفرش المجمعات والمنشآت الخدمية بقرى شربين، استعدادا للتشغيل وتقديم خدماتها للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الجيدة لوصول سيارات الفرش والأثاث لمواقع المجمعات والمنشآت الخدمية والانتهاء من فرشها بكل عناية للحفاظ على ما تم من إنجاز لخدمة أهالينا في القرى.

كما ناقش مختار استعدادات الأجهزة التنفيذية للبدء في أعمال المرحلة الثانية لمشروعات “حياة كريمة” بعدد 5 مراكز بنطاق المحافظة والمتوقع لها البدء أوائل يوليو المقبل، حيث يتم البدء في أعمال التصميمات لمشروعات المياه والصرف في مراكز (بلقاس - أجا - ميت غمر - السنبلاوين - المنزلة ) والتي تشملها المرحلة الثانية من المبادرة.

كما أكد أن “حياه كريمة” لم تشهدها الدولة على مر تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمة لهم في القطاعات كافة.

ووجه المحافظ للتنسيق الكامل بين الجهات والشركات المنفذة للمشروعات لتذليل العقبات التي تواجه الانتهاء من أعمال التنفيذ المتبقية بقرى شربين، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها على مراكز المرحلة الثانية لتلافي أي مشاكل أو معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل؛ حتى تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اجتماع الطرق الخارجيه

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