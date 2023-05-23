الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيريز: يجب علينا تغيير هيكل التحكيم بأكمله في كرة القدم.. وفينسيوس هو الضحية

بيريز
بيريز

عقد فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء للرد على العنصرية تجاه لاعب الملكي البرازيلي فينسيوس جونيور.

وتعرض فينيسيوس للإساءة العنصرية من قبل جماهير بلنسية خلال المباراة التي انتهت بهزيمة ريال مدريد 0-1  الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال بيريز في مؤتمر الصحفي اليوم بالنادي: “الـVAR موجود للمساعدة، لكن لا يمكن أن يكون الأمر كما أنه لم يتصرف بشكل صحيح بسبب ما حدث في ميستايا، هذه حوادث خطيرة وفينيسيوس هو الضحية لكل ذلك يجب أنه لا يوجد عدم تسامح مطلقا مع العنصرية، لقد تضررت صورة كرة القدم لدينا في العالم بشكل خطير”.

وأضاف: “يجب علينا تغيير هيكل التحكيم بأكمله في كرة القدم لدينا، وتشمل كذلك تقنية الـ VAR والتي جاءت بهدف المساعدة وتطوير لكرة القدم، ولكن إساءة استخدامها المتكررة، كما حدث يوم الأحد الماضي أصبحت المشكلة الرئيسية”.

وتابع: “ ما حدث هو أمر خطير حقًا، وأيضًا أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، فالمجتمع الذي نعيش فيه لا يستحق ما يحدث، الرياضة ملتقى للقيم والتعايش بدافع الاحترام والتضامن، لهذا السبب أريد أن أوضح الأمر وأدين أن ريال مدريد لن يتسامح مع المزيد من الحوادث”.

بيريز فلورينتينو بيريز ريال مدريد فينسيوس فينسيوس جونيور

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