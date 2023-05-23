الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

من هو طوبيا صاحب أحد أسفار الإنجيل الذي يحتفل به الموارنة اليوم؟

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار طوبيّا البار وكان طوبيا من الجليل من سبط نفتالي، رجلاً باراً خائفاً الله. وقد سبي مع الإسرائليين الى نينوى حيث استمر محافظاً على شريعة الله. توفي سنة 680ق.م، ولطوبيا سفر ضمن الأسفار القانونية الثانية بالإنجيل يروي قصته.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يا إخوتي، عندما تسمعون هذا القول: "حيث أكون أنا، هناك يكون خادمي"، لا تظنّوا أنّ هذا القول محصورٌ بالأساقفة والكهنة فقط. فأنتم أيضًا، وكلٌّ على طريقتِه، اخدموا الرّب يسوع المسيح من خلال العيش بطريقة لائقة، من خلال الصدقة والتبشير باسمه وبعقيدته لكلّ مَن تستطيعون الوصول إليه بحيث يعلم كلّ أب عائلة أنّ عليه، باسم الرّب يسوع، أن يغدق على عائلته بالعاطفة الأبويّة.

فَمِن أجل الرّب يسوع المسيح والحياة الأبديّة، فليحذِّر ربّ العائلة كلّ أفراد عائلته، وليعلّمهم، ولينصحهم، وليوبّخهم، وليتصرّف معهم بلطف، وليطبّق العقاب: فيكون بذلك مطبّقًا الخدمة الكنسيّة في منزله، وبطريقة ما، الخدمة الأسقفيّة من خلال خدمته للرّب يسوع المسيح ليكون معه إلى الأبد. في الواقع، كثيرون من بينكم عاشوا سرّ الألم: كثيرون لم يكونوا أساقفة ولا كهنة، إنّما كانوا شبّانًا وشابّات ومسنّين وصغارًا، كثيرون من الرجال والنساء المتزوّجين، ومن الآباء والأمّهات؛ هؤلاء كلّهم، من خلال خدمتهم للرب يسوع المسيح، جعلوا من حياتهم شهادة حيّة ونالوا من عند الله أسمى أكاليل المجد.

الأكثر قراءة

حبس شخص لقيامه بتجميع السولار وإعادة بيعه في السوق السوداء

رسميًا.. النادى الأهلى يتنازل عن دعوى حل لجنة الانضباط

رئيس "تجارية الجيزة" يُطالب باستراتيجية متكاملة لدعم الاستثمار والصناعة

من 9 محاور.. خبير اقتصادي يُقدم روشتة لتنشيط سوق العقارات وجذب الاستثمارات

"اتحاد منتجي الدواجن": الحكومة نجحت في تخفيض أسعار الأعلاف والمخزون كاف لشهرين

"ابدأ" تشارك فى أولى جلسات لجنة الصناعة ضمن جلسات المحور الاقتصادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى