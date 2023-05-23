إحالة 147 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

أكد د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد، خاصة فى الأسواق ومحال بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وقال محافظ الدقهلية إنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

في هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 147 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، مع إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحال وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية، موجهًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة وجمصة وبلقاس وتمى الأمديد والمطرية ونبروه وطلخا وبنى عبيد وميت غمر ومنية النصر علي مدار يومين وخلال اليوم الاول تم ضبط 72 مخالفة تموينية وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وخلال اليوم الثاني تم ضبط 75 مخالفة تموينية وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وكانت المحاضر التي تم تحرريرها عبارة عن محاضر نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود قائمة بيانات و تصرف فى دقيق بكمية قدرها 16 شيكارة ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين و توقف عن الإنتاج و عدم إعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع بدون بيانات وبدون فواتير و بيع بأزيد من السعر الرسمى وذبح خارج السلخانة ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية وقد تم التحفظ على 6 شكائر مثبت صناعي زنه الشيكارة 50 كجم و6 جراكن نكهة فراولة وزن الجركن الواحد 10 كجم و33 كيس بودرة مثبت وزن الكيس و10 كجم و27 كرتونة زيت و500 لتر زيت و350 كرتونة فارغة و204 علبة بسكويت تحتوي الواحدة 13 باكو و520 كجم لحوم ودواجن مجمدة و75 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.