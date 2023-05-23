الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطار مرسى مطروح الدولى يستقبل أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من إيطاليا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من إيطاليا، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك في إطار بدء تدفق السياحة الأجنبية على مطروح مع بدء الموسم السياحى لعام ٢٠٢٣.

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جاء ذلك بحضور محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام المحافظة، وأيمن جاد مدير مكتب وزارة السياحة، ورانيا الصفتى مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة.

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وجرى استقبال أولى طائرات الشارتر برش المياه كتقليد استقبال أولى الطائرات والترحيب بالسائحين، مع تقديم الورود والشوكولاتة والتمور من خلال مطار مرسى مطروح الدولي، وإهداء البرشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، وكذلك الهدايا التذكارية والورود والتمور من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة السياحة بالمحافظة. 

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وقامت فرقة مطروح للفنون الشعبية بتقديم الأغانى الفلكورية واستعراض التنورة ترحيبا بزوار المحافظة، وكذلك التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق السياحية لمتابعة وصولهم وتسكينهم، وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

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وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إلى استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية، حيث يستقبل مطار مرسى مطروح الدولي ثانى رحلات طيران الشارتر عصر اليوم، على أن تتوالى الرحلات طوال موسم الصيف، مؤكدا أهمية تنوع الأسواق المصدرة للسياحة الأجنبية لمطروح، وتحقيق الرواج السياحي بالمحافظة ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى. 

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