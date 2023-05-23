الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد ممدوح ينتهي من تصوير فيلمه الجديد "وش في وش" مع أمينة خليل

وش في وش
وش في وش

أعلن الفنان محمد ممدوح، انتهاء تصوير فيلمه الجديد “وش في وش”، مع الفنانة أمينة خليل، وذلك عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

ونشر ممدوح صورة من داخل العمل وعلق عليها قائلًا: "فركش وش في وش، مبسوط إني اشتغلت معاكم كلكم ربنا يوفقنا جميعا وعلى خير إن شاء الله قريبا في دور العرض".

ويجسد محمد ممدوح دور مهندس خلال أحداث العمل، والتي تدور في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول المشاكل الزوجية، والتي يعاني منها ممدوح وأمنية خليل كزوجان.

العمل من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، حمدي شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، ومشرف عام كريم الميهي، وإخراج وليد الحلفاوي.

أحمد خالد صالح أحداث الفيلم الفنان محمد ممدوح حمد خالد صالح أمينة خليل انتهاء تصوير عباس أبو الحسن

الأكثر قراءة

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى لدعوة مساجد مصر للصلاة على النبى

محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية

ارتفاع أسعار النفط إثر توقعات تقلص الإمدادات وتحذيرات السعودية

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى صدفا المركزى لمتابعة سير العمل وتوافر الأطقم الطبية

تنظيم احتفالية لتوزيع 107 مشروع تمكين اقتصادي بالفيوم

بعد تحذيرات «الصحة العالمية».. أطباء يكشفون مخاطر وباء جديد وطرق الوقاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس