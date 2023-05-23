محمد ممدوح ينتهي من تصوير فيلمه الجديد "وش في وش" مع أمينة خليل

أعلن الفنان محمد ممدوح، انتهاء تصوير فيلمه الجديد “وش في وش”، مع الفنانة أمينة خليل، وذلك عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

ونشر ممدوح صورة من داخل العمل وعلق عليها قائلًا: "فركش وش في وش، مبسوط إني اشتغلت معاكم كلكم ربنا يوفقنا جميعا وعلى خير إن شاء الله قريبا في دور العرض".

ويجسد محمد ممدوح دور مهندس خلال أحداث العمل، والتي تدور في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول المشاكل الزوجية، والتي يعاني منها ممدوح وأمنية خليل كزوجان.

العمل من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، حمدي شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، ومشرف عام كريم الميهي، وإخراج وليد الحلفاوي.