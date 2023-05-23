نائب محافظ المنيا يعلن توريد 309 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع

أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت 309 آلاف طن و657 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد2023، وذلك من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها ًبالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الإقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن المديرية وأجهزة المحافظة تقوم بتقديم كافة سبل الدعم للموردين والمزارعين، وتقوم بإزالة كافة المعوقات أثناء قيامهم بتوريد محصولهم للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات لم تستقبل أية شكوى من الموردين والمزارعين وأن موسم التوريد والذي بدأ منتصف أبريل الماضي يسير بشكل جيد حتى الآن.