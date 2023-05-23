تريزيجيه يكشف حقيقة رحيله عن طرابزون.. ويتحدث عن واقعة "البصق"

تحدث محمود حسن “تريزيجيه” محترفنا المصري في صفوف طرابزون سبور التركي، عن مستقبله مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن اللاعب قريب من الانتقال إلى أهلي جدة السعودي، الصيف الحالي.

وكان أهلي جدة قد صعد إلى دوري "روشن" السعودي بعد موسم واحد قضاه في دوري الدرجة الأولى.

وقال تريزيجيه في تصريحات ما بعد لقاء فريقه أمس: “أنا سعيد في طرابزون وأحاول أن أقدم أفضل ما لديّ، وكل التركيز ينصب مع الفريق؛ لأن لديّ عقدًا ممتدًا مع النادي”.

وعلق على واقعة لاعب فناربخشة ساميت أمكايدين بالبصق عليه في لقاء الجولة قبل الماضية: “كنت محظوط أنني لم أشاهد الواقعة حينها، لكنني شعرت بالسوء عندما رأيت الفيديو وهذا كل شيء”.

لاعب فناربخشة قام بفعل غير أخلاقي بعدما بصق على تريزيجيه أثناء سجوده بعد الهدف في لقاء الفريقين الجولة الماضية بالدوري التركي، بعدما سجل الأخير هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء.

وقاد “تريزيجيه” فريقه طرابزون سبور، لاكتساح نظيره فاتح قرة جمرك برباعية مقابل هدف وحيد الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري التركي.

تريزيجيه تواجد في التشكيل الأساسي للقاء منذ بدايته، وتمكن من المساهمة في 3 أهداف من الأربعة المسجلة حيث وقع على هدفين وصنع وهدف وخرج بالدقيقة 89.

وسجل تريزيجيه في الدقائق 35 و51،20، ليرفع رصيده من الأهداف مع الفريق في الموسم إلى 12 هدفًا في جميع المسابقات.

الفوز رفع رصيد طرابزون سبور في ترتيب الدوري التركي إلى 51 نقطة بالمركز السادس، بينما وقع فاتح في المركز التاسع بـ 44 نقطة.