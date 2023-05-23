الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"المبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء" في ندوة بجامعة الفيوم

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شهد عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الثلاثاء، ندوة حول المبادرات الوطنية  للمشروعات الخضراء الذكية ومعايير وآليات تقييم المشروعات وكيفية استخدام منصة التقديم للمشروعات.

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جاء ذلك بحضور سمير سيف اليزل، محافظ بني سويف الأسبق، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، ورجب جمعة مدير إدارة بجهاز حماية البيئة وأحمد عرابي مدير بالتضامن الاجتماعي وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وممثلين عن الجمعيات الأهلية، وذلك بقاعة المؤتمرات في المكتبة المركزية.

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وقال عيسوي إن جامعة الفيوم تسعى لتصدير المعرفة للمجتمع الخارجي وتعمل على حل مشكلاته بطرق علمية سليمة موجهًا الباحثين بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية وربطها بالواقع ومناقشة القضايا الراهنة وعلى رأسها قضية التغيرات المناخية.

أشار إلى أن الجامعة تسعى للتعاون مع الجهات المعنية بالمشروعات الخضراء بوصفها أحد التوجهات التي تهتم بها الدولة المصرية.

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من جانبه، قال سيف اليزل إن الهدف من المشروعات الخضراء العمل على تقليل الانبعاثات الحرارية والمخاطر المحيطة بالبيئة في ظل التغيرات المناخية الراهنة، داعيًا لضرورة البحث عن الأفكار الإبداعية، موجهًا بضرورة استخدام مواد صديقة للبيئة واستخدام طرق حديثة للري للحفاظ على المياه، مؤكدًا أهمية مشاركة أساتذة الجامعة بهذه المبادرات وتشكيل فرق بحثية.

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وقدم رجب جمعة عرضًا حول المشروعات الخضراء وأنواعها والفئات المتنوعة لهذه المشروعات وشروط وآليات التقديم للمشاركة بتلك المبادرات، موضحًا أن المشروعات المطروحه بالمبادرة تتركز حول الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والمياه والمباني الخضراء والسياحة المستدامة والنقل المستدام وإدارة المخلفات والتنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات المناخية.

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أشار إلى أن معايير تقييم المشروعات تتمثل في ألا يكون للمشروع آثار سلبية علي البيئة واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيها وأن يكون لها جدوى اقتصادية وتكون قابلة للتوسع والاستدامة والتمكين وتكافؤ الفرص، وحول إمكانية التسجيل بالمبادرات أوضح أن ذلك يمكن من خلال منصة المبادرة الوطنية للمبادرات الخضراء وكتابة البيانات اللازمة إضافة لمقترح مختصر حول فكرة المشروع.

جامعة الفيوم تنظم ندوة المبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

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