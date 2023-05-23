البورصة تسترد 4 مليارات جنيه من خسائرها بختام تعاملات اليوم

استردت مؤشرات البورصة جزءًا من خسائرها السوقية، في ختام معاملات اليوم الثلاثاء -منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة من جانب المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد العرب و المصريين على بعض الاسهم المنتقاه بالسوق، تلك التي قابلتها عمليات بيع مماثلة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و90 مليار جنيه، مقابل تريليون و86 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الإثنين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 14. 0%، بما يعادل 23.3 نقطة، ليغلق عند مستوى 16787.71 نقطة، كما عوض المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ما نسبته 1.87 %، من خسارة، ليغلق عند مستوى 3066.05 نقطة.

وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي أنهى تعاملات اليوم على صعود بلغت نسبته 1.42%، لينهى التعاملات عند مستوى 4609.12 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.77 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على حوالى 927.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 73.5 ألف صفقة بيع وشراء.