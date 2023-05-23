الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تسترد 4 مليارات جنيه من خسائرها بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استردت مؤشرات البورصة جزءًا من خسائرها السوقية، في ختام معاملات اليوم الثلاثاء -منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة من جانب المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد العرب و المصريين على بعض الاسهم المنتقاه بالسوق، تلك التي قابلتها عمليات بيع مماثلة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و90 مليار جنيه، مقابل تريليون و86 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الإثنين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 14. 0%، بما يعادل 23.3 نقطة، ليغلق عند مستوى 16787.71 نقطة، كما عوض المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ما نسبته 1.87 %، من خسارة، ليغلق عند مستوى 3066.05 نقطة.

 وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي أنهى تعاملات اليوم على صعود بلغت نسبته 1.42%، لينهى التعاملات عند مستوى 4609.12 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.77 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على حوالى 927.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 73.5 ألف صفقة بيع وشراء.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية ختام معاملات اليوم الثلاثاء عمليات شراء موسعة من جانب المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار العربية و المتعاملين الافراد العرب و المصريين عمليات بيع مماثلة من جانب المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية و الاجنبية استرد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4 مليارات جنيه ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بنسبة بلغت 14 0 عوض المؤشر الثانوي اى جى اكس 70 متساوي الاوزان ما نسبته 1 87

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