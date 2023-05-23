الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبطال كمال الأجسام بالدقهلية يحصدون أول بطولة لكأس مصر المفتوحة

أبطال كمال الأجسام
أبطال كمال الأجسام

فاز أبطال كمال الأجسام بنادي الناصرية بالدقهلية، بقيادة عبد الرحمن إبراهيم، المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام بالمركز الأول في الترتيب العام للأندية ببطولة كأس مصر المفتوحة للناشئين تحت 19 سنة، والمركز الثاني في بطولة كأس مصر المفتوحة للشباب تحت 23 سنة، والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري لكمال الأجسام بمركز شباب ههيا بمحافظة الشرقية.

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وجاء ترتيب اللاعبين كالتالي: فوز اللاعب محمد عماد حمدى المدنى بالميدالية الذهبية وزن 90 ك تحت 19 سنة، وأحمد محمد عرفات بالميدالية الذهبية وزن فوق 100 ك تحت 19 سنة، إضافة إلى فوز اللاعب هشام أحمد على بالميدالية الذهبية وزن 95 ك تحت 23 سنة.

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أما اللاعبين الذين حققوا المركز الثاني كالتالي: فاز اللاعب توفيق محمد توفيق بالميدالية الفضية وزن 95  تحت 23 سنة، واللاعب محمد عاطف سالم بالميدالية القضية وزن 80 ك تحت 23 سنة، واللاعب إبراهيم صبرى إبراهيم بالميدالية الفضية وزن 70 ك تحت 19 سنة، واللاعب نصر كنعان ابوالنصر بالميدالية الفضية وزن 80 ك تحت 19 سنة.

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وحقق المركز الثالث اللاعبين على محمد السعيد والميدالية البرونزية وزن 90 تحت 19 سنة، واللاعب محمد السيد إبراهيم البرنس والميدالية البرونزية وزن فوق 100 ك تحت 19 سنة واللاعب محمد ناجح السيد والميدالية البرونزية وزن 80 ك تحت 23 سنة، واللاعب عمرو تامر أحمد الشحات والمركز الرابع وزن 65 ك تحت 23 سنة واللاعب أحمد محمد المتولي بالمركز الرابع وزن 75 ك 19 سنة، واللاعب عمرو أحمد محمد المغورى والمركز الرابع وزن 85 ك  19 سنة، واللاعب عبدالرحمن محمد محمد والمركز السادس وزن 85 ك 19 سن، واللاعب سيف شربينى كامل والمركز السادس وزن 65 ك 23 سنة، وأخيراً اللاعب مختار فهيم على محمد والمركز السابع وزن 80 تحت 19 سنة.

من جهته، وجّه عبد الرحمن الشكر والتقدير للمدربين الذين عملوا بأمانة وصدق واجتهاد لتحقيق هذه الانتصارات المشرفه ولجميع اللاعبين الأبطال.

كما وجه الشكر للاتحاد المصري لكمال الأجسام بقيادة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ومدير المكتب التنفيذي على ما يقدمه لدعم اللاعبين.

وهنأت أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة د.منى عثمان، وكيل الوزارة ود.أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، نادى الناصرية الرياضي وعبد الرحمن ابراهيم المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام، وللمدربين واللاعبين الفائزين في بطولة كأس مصر المفتوحة للناشئين 2023.

ابطال كمال الاجسام نادي الناصريه المدير الفني الدقهلية المنتخبات القومية

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