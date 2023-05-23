الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مرسى مطروح يوجّه بسرعة إنهاء رفع كفاءة الشواطئ

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، إن كافة أجهزة المدينة تعمل على قدم وساق لسرعة إنهاء رفع كفاءة الشواطئ؛ لتتجمل وتتزين لتكون في أبهى صورها لاستقبال مصطافي ومحبي وزائري المدينة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأعلن «عبدالمجيد» عن استمرار أعمال تمهيد وتسوية الرمال بالشواطئ للاستعداد لموسم الصيف، ضمن جهود مجلس المدينة وأجهزته الميدانية (النظافة- التشجير- الحملة الميكانيكية- الشواطئ- تحسين البيئة) بالإضافة لرفع المخلفات بجميع أنواعها من على الشواطئ، وذلك في إطار استعدادات المدينة لرفع كفاءتها، لظهورها بالمظهر الحضاري والسياحي، استعدادا للموسم الصيفي السياحي.

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال إدارة التشجير بمجلس المدينة بإزالة جميع أنواع الحشائش على طول الكورنيش الشرقي والغربي، وري وزراعة نباتات الزينة، ورفع كفاءة المساحات الخضراء بداية من ميدان كليوباترا حتى طريق القصر عجيبة، وقص وتهذيب أشجار ونخيل الزينة ضمن جهود إدارة التشجير بمتابعة من نواب رئيس المدينة.

ووجّه رئيس المدينة لجهاز النظافة وحي الزيتون والقرى المطلة على كورنيش الأبيض، وهي أم الرخم والقصر، برفع معدلات النظافة ورفع كفاءة المداخل للمتجه إلى كورنيش وشواطئ الأبيض، بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية لتوفير المعدات والسيارات اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة رفع كفاءة الشواطئ والمناطق السياحية على طول الكورنيش.

صورة من الحدث

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