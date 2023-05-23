الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 33

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأربعاء بمحافظات مصر.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن يسود طقس معتدل صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري، مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في ساعات الليل الأولي على السواحل الشمالية، معتدل علي باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية

وأكدت أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبري والوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلي فرص لسقوط أمصار خفيفة علي مناطق من جنوب سيناء وسلال جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

حالة البحرين الأبيض والأحمر

فيما يشهد البحر الأبيض المتوسط نشاط رياح معتدلة، ليصل ارتفاع أمواجه لـ1.5: 2 متر، أما البحر الأحمر فيكون نشاط الرياح خفيفًا لمعتدل، ليصل ارتفاع أمواجه لـ1 : 1.5 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة غدًا:

"القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 33 والصغرى 22، السواحل الشمالية، العظمى 26 والصغرى 19، جنوب سيناء، العظمى 36 والصغرى 24، شمال الصعيد، العظمى 37 والصغرى 22، جنوب الصعيد، العظمى 42 والصغرى 25".