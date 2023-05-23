الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ المنيا يستقبل لجنة الاطلاع على إدارة التحول الرقمي بالديوان العام

أبو زيد مع الوفد
أبو زيد مع الوفد

قال الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا ، إنه في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق المتبادل مع جامعة المنيا ، فقد تم اليوم استقبال وفد من اللجنة المرشحة من قبل الجامعة، لزيارة إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة، للاطلاع على معامل Data Server.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام حليم ، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات (رئيس اللجنة)، وأعضاء اللجنة وهم كل من دكتور حسن شعبان بكلية الحاسبات والمعلومات ، دكتور جرجس منصور بكلية الهندسة، دكتور احمد محمود بكلية الهندسة، دكتور محمود عرفات بكلية العلوم دكتور الحسيني صديق بكلية العلوم، دكتور سارة بهاء الدين بكلية العلوم، دكتور كمال سروجي بكلية الآداب.
 أكد نائب المحافظ  خلال أستقباله وفد اللجنة أن المحافظة تعمل جنباً إلى جنب مع الجامعة في العديد من المجالات ، معلنا دعمه الكامل لبروتوكول التعاون المشترك والمقترح تنفيذه بين الجامعة والمحافظة ووجود تعاون مستمر لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في عدد من القطاعات التخصصية إلى جانب المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تقدم الجامعة التعاون المستمر في تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية لأهالي القري.
 

وأوضح نائب المحافظ أن المحافظة تعمل على تنفيذ استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي بشكل ممنهج ومدروس نحو تحقيق إستراتيجيات التحول الرقمي الشامل، بدءاً من رفع كفاءة العناصر البشرية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة المجالات الإدارية والمعلوماتية، للتكامل مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة؛ لتقديم كافة الخدمات للمواطن بسهولة وسرعة ويسر ومنع الفساد والحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

وأشار إلى إنشاء إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة وتم تجهيزها على أحدث مستوى، من خلال الحواسب فائقة الأداء، كما تم تجهيز وحدة المتغيرات المكانية بأجهزة حديثة ومتخصصين في هذا المجال.

نائب محافظ المنيا وفد اللجنة المرشحة من جامعة المنيا إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي ديوان عام محافظة المنيا الدكتور عصام حليم وكيل كلية الحاسبات الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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