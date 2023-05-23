الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها الرابع بلجان النجيلة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولاته الميدانية المفاجئة بكل أرجاء مطروح حيث تفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في يومها الرابع بعدد من اللجان بإدارة النجيلة غرب المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام العملية الامتحانية، والاطمئنان على توافر كافة الأجواء المناسبة داخل اللجان الامتحانية، حيث أدى الطلاب الامتحان في الجبر والإحصاء فترة أولى لمدة ساعتين والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

واطمأن وكيل تعليم مطروح على تنفيذ كل التعليمات التى تم التوجه بها لمسئولي اللجان الامتحانية والخاصة باستلام أوراق الأسئلة، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات وفق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وأشار مدير المديرية إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح أفادت بأن العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية بكل اللجان البالغ عددها ١١٧ لجنة تسير بانضباط والتزام من كل المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات، والضوابط المنظمة.
كما تابع وكيل تعليم مطروح لجنة مدرسة الرينسانس، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة التربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعتين، حيث تفقد وكيل الوزارة اللجان الامتحانية، وأشاد بالانضباط داخل اللجان موجهًا الشكر لرئيس اللجنة والسادة الملاحظين.

من ناحية أخرى، تابع إسماعيل جاتو وكيل المديرية منذ الصباح الباكر ومن خلال غرفة العمليات بديوان عام تعليم مطروح انتظام العمل بمركز توزيع الأسئلة وتسليم مظاريف الأسئلة لكافة اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت مناسب، وكذلك تواجد كل المتابعين لاعمال الامتحانات داخل اللجان المكلفين للعمل بها.

وأكد شحاتة استمرار متابعاته المفاجئة للعملية الامتحانية بأرجاء مطروح، لرصد مسار الامتحانات وتوافر المناخ التربوي المناسب بها، مشيراً إلى أنه سيتم التصدي لكل المحاولات التي تستهدف الإخلال بأعمال الامتحانات بكل حسم وحزم وفق اللوائح الوزارية، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون على أي شخص يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات، مشددًا على جميع المشاركين في العملية الامتحانية، سواء معلمين أو طلاب بعدم حيازة الهاتف المحمول داخل مقار اللجان منعا للمساءلة القانونية.

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أعمال الامتحانات اللجان الامتحانية امتحانات الشهادة الإعدادية وكيل تعليم مطروح مطروح

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