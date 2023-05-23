الملكة رانيا تنشر صورا من حفل حناء خطيبة ولي العهد الأردني .. (الصور)

نشرت ملكة الأردن رانيا صوراً من حفل الحناء لزوجة ابنها المستقبلية رجوى السيف، ويعد هذا الحدث الذي أقيم في عمان، مساء الاثنين، أول احتفال كبير يسبق حفل زفاف السيف على ولي العهد الأمير حسين والذي من المقرر أن يقام في الأول من يونيو.

وقالت الملكة رانيا التي شاركت صورًا من الحفل الذي حضره أفراد من العائلة المالكة بمن فيهم الأميرة إيمان والأميرة سلمى ونساء من جميع أنحاء الأردن إنها تحتفل برجوى الجميلة.

في إحدى الصور شوهدت الملكة رانيا وهي تعانق السيف بينما ظهرت في صورة أخرى وهي تلقي كلمة بينما تمسح العروس دمعة، وارتدت السيف عباية بيضاء مطرزة بالخرز الذهبي لهذه المناسبة من تصميم المصممة السعودية هنيدة صيرفي.

في غضون ذلك ارتدت الملكة رانيا عباية زرقاء برقبة عالية وحزام وأكمام واسعة وخرز ثقيل،

وأقيم الحفل في ساحة قصر زهران حيث يقام حفل الزفاف الأسبوع المقبل.

يوم الإثنين شاركت الملكة رانيا نظرة على بعض الاستعدادات النهائية ونشرت مقطع فيديو للحرفيين المحليين وهم يعدون الزخارف والأقمشة والحرف اليدوية قبل اليوم الكبير، وقالت "شكرًا لكم جميعًا على بذل جهد إضافي لجعل احتفالاتنا مميزة للغاية.. قالت في التسمية التوضيحية: "بارك الله فيكما والزوجين السعداء".

علق العديد من الحرفيين المشاركين أسفل المنشور وشاركوا فرحتهم بالمشاركة في حفل الزفاف، "أنا فخور بأنني كنت جزءًا من هذا الإنجاز وعملت أيدينا على تزيين هذا الفرح".

كتبت مصممة الحناء زينة الشرف: "شكراً لمشاركتك فرحتك معنا ودعمك للعديد من المشاريع الأردنية من رجال وشابات رواد أعمال ومبدعين".

في الأسبوع الماضي تم الكشف عن الشعار الرسمي لحفل الزفاف الملكي مكتوبًا بالخط العربي عبارة "نفرح"، والذي نال إعجاب الكثيرين على مستوى العالم.