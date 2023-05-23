الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بقتل جاره فى الجمالية : "سب عائلتى"

جثة
جثة

تباشر نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة طعن شاب في مشاجرة انتهت بوفاته.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حيث نشبت مع المجني عليه مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة، بسبب سب المجني عليه له ولعائلته، فوجه له طعنات نافذة أصابته بجرح طعني أدى لوفاته في الحال.

  • تفاصيل البلاغ

تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها سائق متوفى إثر إصابته بعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم.
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الأشخاص انتهت بطعنه باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، تم ضبطها، ونتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتي أودت بحياة الأول. 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة الجمالية الجزئية مشاجرة طعن واقعة مشادة كلامية خلافات الجيرة

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