مؤتمر أنشيلوتي: فينسيوس لم يتدرب بسبب حزنه.. وآمل بأن تكون هذه الواقعة بداية التغيير

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن واقعة فينسيوس جونيور لاعب الفريق من جديد أمام فالنسيا وذلك قبل لقاء رايوفايكانو في الجولة الـ 36 من الليجا غدًا.

وتعرض فينيسيوس للإساءة العنصرية من قبل جماهير بلنسية خلال المباراة التي انتهت بهزيمة ريال مدريد 0-1 الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء اليوم حيث بدأ حديثه عن فينسيوس: “نحن قلقون مما حدث مثل أي شخص آخر، هذا الموضوع يتم الحديث عنه كثيرًا ومن الصواب الحديث عنه رغم إنه فرصة رائعة لتحسين الأمور بسرعة”.

وأضاف: “فينيسيوس حزين، لم يتدرب لأنه كان يعاني من عدم الراحة في الركبة ونحن ننتظر العقوبة التي يجب أن يحصل عليها هناك، يمكن فتح نقاش آخر”.

وتابع: “ما حدث مع فينيسيوس لم يحدث في ميستايا فقط، لقد حدث مايوركا، بلد الوليد أيضًا وغيرهم نحن قلقون ولكن هذه المرة قد تكون البداية لتغيير الوضع بسرعة لشكل أفضل”.

وأتم: “أنتظر لأرى ما سيحدث أتمنى أن يحدث شيء ما، أنا قلق لأننا نتحدث عن هذا الآن كل واحد منا يريد تغيير الوضع الذي هو سيء للغاية بالنسبة لنا، كلنا نحب كرة القدم ونأمل أن تكون نظيفة قدر الإمكان، اتخاذ الإجراءات هو الشيء الأكثر طبيعية أنظر إلى الاتحاد والليجا، وقبل كل شيء، إلى ذكاء مشجعي كرة القدم، وكذلك التعليم”.