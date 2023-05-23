الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤتمر أنشيلوتي: فينسيوس لم يتدرب بسبب حزنه.. وآمل بأن تكون هذه الواقعة بداية التغيير

انشيلوتي وفينسيوس
انشيلوتي وفينسيوس

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن واقعة فينسيوس جونيور لاعب الفريق من جديد أمام فالنسيا وذلك قبل لقاء رايوفايكانو في الجولة الـ 36 من الليجا غدًا.

وتعرض فينيسيوس للإساءة العنصرية من قبل جماهير بلنسية خلال المباراة التي انتهت بهزيمة ريال مدريد 0-1  الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء اليوم حيث بدأ حديثه عن فينسيوس: “نحن قلقون مما حدث مثل أي شخص آخر، هذا الموضوع يتم الحديث عنه كثيرًا ومن الصواب الحديث عنه رغم إنه فرصة رائعة لتحسين الأمور بسرعة”.

وأضاف: “فينيسيوس حزين، لم يتدرب لأنه كان يعاني من عدم الراحة في الركبة ونحن ننتظر العقوبة التي يجب أن يحصل عليها  هناك، يمكن فتح نقاش آخر”.

وتابع: “ما حدث مع فينيسيوس لم يحدث في ميستايا فقط، لقد حدث مايوركا، بلد الوليد أيضًا وغيرهم نحن قلقون ولكن هذه المرة قد تكون البداية لتغيير الوضع بسرعة لشكل أفضل”.

وأتم: “أنتظر لأرى ما سيحدث أتمنى أن يحدث شيء ما، أنا قلق لأننا نتحدث عن هذا الآن كل واحد منا يريد تغيير الوضع الذي هو سيء للغاية بالنسبة لنا، كلنا نحب كرة القدم ونأمل أن تكون نظيفة قدر الإمكان، اتخاذ الإجراءات هو الشيء الأكثر طبيعية أنظر إلى الاتحاد والليجا، وقبل كل شيء، إلى ذكاء مشجعي كرة القدم، وكذلك التعليم”.

فينيسيوس فينسيوس جونيور ريال مدريد الليجا أنشيلوتي

الأكثر قراءة

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها الرابع بلجان النجيلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

السجن المؤبد لمتهم بإطلاق النار على شخصين وإحراز بندقية آلية بسوهاج

ضبط قائد سيارة تحرش بفتاة فى الشروق

الملا: رفع نسبة المكون المحلى بمجمع السولار بأسيوط بعد زيادة قدرات التصنيع

مركز إعلام زفتى يعقد ندوة عن الأمومة الآمنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس