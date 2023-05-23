الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الذرية المصرية" و"العربية" تنظمان دورة تدريبية عن تصنيع المستحضرات المشعة

الطاقة الذرية
الطاقة الذرية

تنظم هيئة الطاقة الذرية المصرية وهيىة الطاقة الذرية العربية، دورة تدريبية متقدمة عن “ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية المشعة".

افتتح فعاليات الدورة الأستاذ الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور خالد زهرمان، ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، والأستاذ الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، والأستاذ الدكتور تامر صقر، الأستاذ بمركز المعامل الحارة بالهيئة والمنسق الوطني للدورة.

وأفاد الدكتور تامر صقر، الأستاذ بمركز المعامل الحارة بالهيئة والمنسق الوطني للدورة، بأن هذه الدورة تأتي في وقت هام نظراً لأهمية المستحضرات الصيدلانية المشعة في عمليات التشخيص والعلاج، وكذا سعي الدول العربية للوصول للتكامل في إنتاج وتداول المستحضرات الصيدلانية المشعة للنهوض بالكفاءة الصحية للمواطن العربي. ويشمل البرنامج التدريبي إطلاع المشاركين من الدول العربية بشكل عميق على مفهوم ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية المشعة ومفهوم إدارة الجودة للمنشأت المنتجة للنظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية المشعة في الدول العربية، وكذلك عرض التجربة والخبرات المصرية في انتاج وتصنيع المستحضرات الصيدلانية بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني.

وصرح الدكتور خالد زهرمان، ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، بأن هذه الدورة تهدف إلى توضيح أهمية الفهم العميق لمفهوم التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية المشعة للمنتجين والمصنعين العرب للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة التصنيعية وكذا لتوحيد المفاهيم في هذا المجال على الصعيد العربي.

وصرح الأستاذ الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، بأن موضوع الدورة يتناول قضية هامة جداً وهي تشمل كيفية ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية المشعة وذلك للنهوض بالكفاءة الصحية للتشخيص والعلاج  للمواطن العربي، كما أكد أن الهيئة تسعد دائماً للتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ أنشطتها التدريبية للكوادر المختلفة من الدول العربية في شتى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الدورة ستستمر على مدار خمسة أيام ويبلغ عدد المشاركين بها 25 متدرباً وهم ستة من الدول العربية وتشمل الأردن، ليبيا، موريتانيا، تونس، اليمن، العراق بالإضافة لعدد 19 مشارك من مصر.

​وزارة الطاقة​ الذرية ينظمان

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