الإفتاء توضح حكم عدم التعليق على صور منتشرة عن متعلقات الرسول

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عن الصور المنتشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي التي يكتب صاحبها أنها أحد متعلقات الرسول صلى الله عليه وسلم، مفاداها "حد حاطط ملابس وقايل إن دي بتاعت رسول الله لو أنا معلقتش عليها فهل عليا ذنب أم لا؟".

وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، اليوم الثلاثاء، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية بدار الإفتاء بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"،: هذه المسألة تتوقف على التحقق من الصورة هل هي جبة أوعبائة للرسول أم لا، فيجب على واضع الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يقول من أين أتى بتلك المتعلقات، هل هي من متحف أم من غيره؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المرء إذا لم يعلق على تلك الصور المنتشرة بمتعلقات الرسول فلا شيء عليه.