الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ارتفاع حصيلة القمح المورد لشون وصوامع البحيرة إلى 233 ألف طن

قمح
قمح

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن أعمال توريد محصول القمح لموسم 2023 مستمرة، وإن المحافظة ملتزمة بتنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، إلى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، قد استقبلت 233 ألف طن قمح حتى صباح اليوم، عقب توريد 8500 طن، أمس، من إجمالى المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام التي تبلغ 335830.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة، أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميا بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

33 ألف التيسيرات للمزارعين الرقابة على الصادرات الدكتورة نهال بلبع الشون والصوامع المراجعة الدورية

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