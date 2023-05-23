الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الاتحاد: الصكوك السيادية "حل سحرى" للمشكلات الاقتصادية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد محمد عبدالحكيم، ممثل حزب الاتحاد، أهمية صكوك التمويل السيادية، مشيرًا إلى أن القانون الخاص بالصكوك السيادية صدر في 2013 ثم 2021، ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن.

وقال، خلال كلمته بجلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن إجمالي إصدارات الصكوك في العالم 1.7 تريليون دولار منذ 2001 حتى الآن، بينها 173 مليار دولار عام 2021، ويوجد أكثر من 70 دولة تتعامل بنظام الصكوك الذي يعتبر حلا سحريا للاقتصاد، فهو الحصان الرابح لحل أزمات الدول، والصكوك قد تغني مصر عن الاقتراض وصندوق النقد.

وشدد «عبدالحكيم» على ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المصرية في الخارج، بما يحقق رؤية الدولة في زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار، مطالبا بضرورة الإسراع في إصدار عملية رقمية موحدة والسماح بعمليات التعدين الرقمية، واستغلال الفائض في الكهرباء، خاصة أن هناك دولا عربية عديدة بدأت الاتجاه في هذا الصدد.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته، اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، من لجان المحور الاقتصادي، 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المستهدف الوصول إليه في المديين القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

محمد عبد الحكيم حزب الاتحاد صكوك التمويل السيادية القانون الخاص جلسة الاستثمار الخاص

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