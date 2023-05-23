المطور الصناعي لمناطق 6 أكتوبر: السوق المصري سوق جاذب للمستثمرين

قال المهندس كريم سامي سعد المطور الصناعي المسئول عن المناطق الصناعية في ٦ أكتوبر، إن مصر لديها تحدي وخطر وفرصة، أما التحدي فهو التحرك من الـ١٦ ٪ إلى ٣٠٪ من الناتج القومي المصري من الصناعة.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الصناعة بالحوار الوطني، اليوم، أن السوق المصري جاذب للمستثمرين لسهولة البيع، موضحا أن مصر تواجه خطر المنافسة، وخاصة من السعودية، ودول جنوب البحر المتوسط مثل المغرب والجزائر.

وأكد أن الفرصة هي أن الصناعة الأوربية يجب تخفيض تكلفتها، مشيرا إلى أن الصناعة في مصر تتبع ٨ هيئات من ٨ وزارات، وأن رئيس الوزراء أكد أنه يوجد هيئات ستتبع بشكل مباشر لمجلس الوزراء.