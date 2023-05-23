إحالة 11 شرطيًا مزيفًا فى كرداسة للجنايات

أحالت النيابة العامة 11 للمحاكمة أمام الجنايات لاتهامهم بانتحال صفة شرطية والاستيلاء على مبالغ مالية من صاحب مشتل في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

تضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة الى محكمة الجنايات 11 متهما لأنهم سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم" محمد ع" ، و "محمود ع"، و "زاهية م" علي وكان ذلك حال كونهم أكثر من شخصين وذلك بأن دلفوا لمسكنهم منتحلين صفة أحد مأموري الضبط القضائي وقدموا أنفسهم بأنهم من رجال الشرطة "قسم المباحث" حاملين أسلحة مخبأة بجانبهم وجهاز لاسلكي مقررين لهم بسيعهم لضبط جريمة إحراز أسلحة نارية مما حدا بهم تفتيش المسكن فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات الخاصة.

وأضاف قرار الإحالة أنهم تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة وأجروا عملاً من مقتضيات تلك الوظيفة وذلك بأن اتخذوا صفة أحد مأموري الضبط القضائي وقدموا أنفسهم بأنهم من رجال الشرطة "قسم المباحث" وقاموا بتفتيش مسكن المجني عليهم.

كما قبضوا على المجني عليهما "محمد ع"، و"محمود ع" دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة وذلك بأن اقتضوهما بالطريق العام مستقلين مركبة ثم تركوهما بالطريق العام ولاذوا بالفرار.