الكرملين: إمداد الغرب لأوكرانيا بمقاتلات "إف 16" لن يغير الوضع الميداني

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الثلاثاء، أن إمداد الغرب لأوكرانيا بمقاتلات "إف 16" لن يغير الوضع الميداني، مشيرة إلى أن الدول الغربية بتزويدها أوكرانيا بالسلاح تنخرط بشكل متزايد في الصراع، وذلك وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن إمداد الغرب بالأسلحة إلى كييف، بما في ذلك طائرات إف -16، غير قادر على إحداث تغيير في الوضع بشكل جذري.

وتابع "بيسكوف" في تصريحات صحفية "لا ينبغي أن نحكم على التوقيت، ولكن من الواضح أن هذه الدوامة مستمرة بشكل متزايد لتوفير أنواع مختلفة من الأسلحة الأكثر تقدما، ومن الواضح أنه تم اتخاذ قرار بإضافة طائرات، ولكنها مثل جميع أنواع الأسلحة الأخرى، لن تكون قادرة على تغيير الوضع بشكل جذري على الجبهة"