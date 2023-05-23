الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من الجولة بلجان
جانب من الجولة بلجان امتحانات الإعدادية بالمنيا الجديدة

أجرى الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الحى المتميز للتعليم الأساسي بمدينة المنيا الجديدة، التي تضم 14 لجنة بإجمالي 971 طالبا، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادتي الجبر والتربية الفنية.

ورافق نائب المحافظ، حمدي مصطفي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الدكتور على عبدالسلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، اللواء أركان حرب هاني بدوي رئيس مدينة المنيا.

وأعرب نائب المحافظ، عن خالص أمنياته بالنجاح والتفوق للطلاب، كما اطمأن على اتخاذ كافة الإجراءات لانضباط أعمال سير الامتحانات وانتظام سير اللجان، مؤكدًا حرص المحافظة على تحقيق مصلحة الطلبة والطالبات، حيث استجابت المحافظة لشكاوي ومناشدات أهالي طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بسبب صعوبة إحدى فقرات الاسئلة في مادة الهندسة (الفقرة أ من السؤال الخامس)، واستجابة لتلك الشكاوي، تم توجيه مدير مديرية التربية والتعليم بسحب عينة عشوائية من مادة الهندسة وتصحيحها، ووفقا لما ستسفر عنه نتائج تصحيح العينة العشوائية فسوف سيتم اتخاذ القرار المناسب لمصلحة الطلاب بإعادة توزيع الدرجات إن لزم الأمر، كما تم التوجيه بإعادة توزيع الدرجات للسؤالين الرابع والخامس في مادة الهندسة في امتحان الشهادة الإعدادية للمدارس الرسمية للغات وذلك لوجود اختلاف في امتحان الهندسة باللغة العربية عن النسخة الإنجليزية في إطار الحرص على مصلحة الطلبة والطالبات.

كما وجه نائب المحافظ بالتنبيه على رؤساء اللجان بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم حال وجود أي شكوى من طلاب الشهادة الإعدادية وحلها على الفور.

من جهته؛ قال حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 94 ألفًا و497 بنطاق 413 لجنة بجميع المراكز على مستوي المحافظة.

جانب من الجولة بلجان أمتحانات الأعدادية بالمنيا الجديدة

جانب من الجولة بلجان أمتحانات الأعدادية بالمنيا الجديدة
جانب من الجولة بلجان أمتحانات الأعدادية بالمنيا الجديدة
جانب من الجولة بلجان أمتحانات الأعدادية بالمنيا الجديدة
جانب من الجولة بلجان أمتحانات الأعدادية بالمنيا الجديدة
جانب من الجولة بلجان أمتحانات الأعدادية بالمنيا الجديدة
جانب من الجولة بلجان أمتحانات الأعدادية بالمنيا الجديدة
جانب من الجولة بلجان أمتحانات الأعدادية بالمنيا الجديدة
جانب من الجولة بلجان أمتحانات الأعدادية بالمنيا الجديدة
جانب من الجولة بلجان أمتحانات الأعدادية بالمنيا الجديدة
جانب من الجولة بلجان أمتحانات الأعدادية بالمنيا الجديدة
جانب من الجولة بلجان أمتحانات الأعدادية بالمنيا الجديدة
جانب من الجولة بلجان أمتحانات الأعدادية بالمنيا الجديدة
نائب محافظ جولة بلجان أمتحانات الشهادة الإعدادية مدرسة الحي المتميز للتعليم الأساسي مدينة المنيا الجديدة حمدي مصطفي القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم بالمنيا الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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