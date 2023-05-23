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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين بمدينة نصر

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين فى مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 19449 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم بتاريخ 5 ديسمبر، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين، كما أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام محرزًا كيس بلاستيكي شفاف اللون يظهر بداخله مسحوق بيچ اللون يشبه جوهر مخدر الهيروين وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على 14 لفافة ورقية تحوي كل منها ذات المخدر، وسلاح أبيض "كتر".

محكمة جنايات القاهرة متهم مدينة نصر الهيروين التجمع الخامس المستشار حسن محمود فريد

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