عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى يطالب بوضع سياسة صناعية للنهوض بالقطاع

قال جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الصناعة من القضايا الحيوية المطروحة على ساحة نقاشات الحوار.

وطالب عبدالخالق، خلال كلمته في لجنة الصناعة بالحوار الوطني، اليوم، بوضع سياسة صناعية جادة للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة، ولا تكون مجرد مبادرات وبرامج، ومن ثم يجب أن تكون لدينا رؤية وتفعيل لما لدينا من استراتيجيات ونصوص لتحقيق هذه السياسية، خاصة أن الصناعة ليست حكرا على وزارة بعينها، الجميع معني بهذا الملف الحيوى، مشددا على ضرورة تضافر الجهود خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو مجلس الأمناء، أنه إذا خرج الحوار الوطني بتوصية بشأن السياسة الصناعية سيكون بداية جديدة للنهوض بالصناعة والمنتج المحلي، لافتًا إلى أن النهوض بالصناعة يستلزم النهوض بالزراعة أيضا.