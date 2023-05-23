حبس عاطل سرق مكتب مستلزمات كمبيوتر في عابدين

قررت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة محتويات مكتب بأسلوب التسلق.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته حقيبة بداخلها عدد من مستلزمات الكمبيوتر، مجهولة المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مكتب لمستلزمات الكمبيوتر ملك أحد أقاربه بأسلوب "التسلق" بسبب وجود خلافات فيما بينهما.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.