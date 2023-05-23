ضبط 24 متهمًا بحوزتهم 30 قطعة سلاح فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية، 24 متهمًا بحوزتهم 30 قطعة من الأسلحة النارية بمراكز قوص وقفط ونقادة، جنوبي وغربي محافظة قنا.

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد وجه بشن حملات أمنية مكبرة من قوات المباحث بمراكز شرطة قوص ونقادة وقفط لضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 24 متهمًا بحوزتهم 30 قطعة من الأسلحة النارية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.