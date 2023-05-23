عفت السادات: يجب الاهتمام بالمستثمر الوطني مع توفير الاستقرار التشريعي

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إنه لا يعلم ماهي هوية مصر الاقتصادية، ويجب ان نضع إطار حقيقي لذلك.

وأوضح السادات خلال مشاركته بجلسة الاستثمار ضمن لجان المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أن هناك كثيرون يتحدثون عن حوافز ولكن الأهم هو الاستقرار التشريعي، فنحن نحتاج ١٠ سنوات مدة استقرار تشريعي.

وتابع: “لا بد من تفعيل العدالة الناجزة، حيث كنت من المشاركين في مساعدة هيئة الاستثمار لتفعيل لجنة فض المنازعات، والأهم تفعيل وثيقة ملكية الدولة فنحن لا نرى خطوة إيجابية بهذا الشأن”.

وأكد: “إننا في مرحلة خلق مصداقية ونجد تنافسية شديدة من بعض الدول، كما يجب تشجيع المستثمر الوطني الذي يجذب المستثمر الخارجي”.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي، 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا وعالميا.