الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"صناع الخير": تنظيم 70 قافلة طبية في 70 قرية بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

دعا الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لافتتاح أكبر مركز للتمكين اقتصادي خاص بالحرف التراثية بمحافظة الغربية مركز زفتى، بتكلفة تصل لنحو 30 مليون جنيه، يستهدف تخريج 250 سيدة، ويعد المركز هو الأول من نوعه الذي يستهدف الحرف التراثية المستدامة.

جاء ذلك في كلمته خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري وفى الوقت ذاته المساهمة في الجهود المبذولة من الدولة المصرية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وبما توليه القيادة السياسية من اهتمام خاص ببناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

من جانبه، قال هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، إن البروتوكول يتضمن العمل على تنظيم سبعين (70) قافلة طبية في (70) قرية مستهدفة من المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، توفير الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء كافة الفحوصات الطبية للحالات المرضية المستحقة والمصابة بمسببٍ من مسبباتٍ ضعف الإبصار أو فقدانه، وكذا إجراء العمليات الطبية المطلوبة لهم مثل عمليات المياه البيضاء وغيرها، وتقديم الأدوية والنظارات الطبية اللازمة حتى تمام الشفاء.

وأشاد عبد الفتاح بدعم السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لجهود صناع الخير في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرائدة وتقديم الخدمات النوعية ذات الجودة للشرائح الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية، حيث حرصت الوزيرة على تفقد عدد من الخدمات التي تقدمها مؤسسة صناع الخير للتنمية  في عدد من القري في محافظات المنوفية والشرقية وأسوان كما شهدت تسليم صناع الخير لعدد من مراكب الصيد المجهزة لعدد من صيادي قرية الطويسة والقري المجاورة بمركز دروا بأسوان، كما حرصت على الاطلاع على خدمات مبادرة "قدم صحيح" لعلاج مرضى القدم السكري غير القادرين؛ حماية لهم من البتر وذلك بتفقد غرفة المبادرة بمستشفيات جامعة أسوان وإهداء عدد من المرضى حقائب علاجية بالمجان تماما.

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