الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين تعلن إجلاء آخر دفعة من رعاياها في السودان

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، مغادرة الدفعة الأولى من رعايا دولة فلسطين من حملة الوثائق السورية الموجودين في ميناء بورتسودان فجر اليوم باتجاه أسرهم وذويهم في سوريا.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، إلى أن المواطنين بلغ عددهم 74 شخصا وسيتم نقلهم على دفعات خلال الأيام القليلة القادمة، لتكون فلسطين أنهت إجلاء جميع رعاياها من الأراضي السودانية.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، أن إنجاز جميع الترتيبات المتعلقة بنقل رعاياهم إلى سوريا تم من خلال خلية الأزمة في سفارة فلسطين في السودان بالشراكة مع جهاز المخابرات العامة، وبمتابعة من سفارة دولة فلسطين في دمشق، وبالتعاون مع الصندوق القومي الفلسطيني، وبإشراف خلية الأزمة في مقر الوزارة.

وأكد الديك أن خلايا الأزمة تتابع أوضاع من تبقى من رعايا دولة فلسطين في السودان وهمومهم، وأي حالات فردية قد تعبر عن رغبتها في مغادرة الأراضي السودانية.

الخارجية الفلسطينية فلسطين الوثائق السورية ميناء بورتسودان سوريا

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