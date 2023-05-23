الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي: اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية فرصة متميزة لتبادل المعرفة والخبرات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مما لا شك فيه أن فعاليات النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية تمثل فرصة متميزة لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الدعم الفني اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الثلاثاء، أنه لابد من طرح أجندة واضحة وفق جدول زمني لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها دول القارة الإفريقية، وصولًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- نشكر البنك الأفريقي للتنمية على جهوده الملموسة في تمويل المشروعات التنموية في قارتنا

وتابع الرئيس السيسي، ضيوف مصر الكرام أجدد ترحيبي بكم جميعًا، وأتمنى لكم التوفيق في هذه النسخة من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الذي أتوجه له بالشكر على جهوده الملموسة في تمويل المشروعات التنموية في مختلف أنحاء قارتنا، والتي تجعلنا نتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، وتطلعات شعوبنا نحو النماء والتقدم والازدهار.

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