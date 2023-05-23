ضبط المتهم بقتل جاره فى الجمالية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (سائق – مقيم بدائرة القسم) متوفى إثر إصابته بعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى")، بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، تم ضبطها، ونتجت عن ذلك إصابتهما المنوه عنها التى أودت بحياة الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.