أرملة تقيم دعوى ضد حماها: "خيرني بين الزواج من نجله الثانى أو ترك المنزل"

تقدمت السيدة إيمان .ف 27 عاما لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد والد زوجها المتوفى تحمل رقم 3385 لسنة 2023 والتى تطالب فيها بضم حضانة أطفالها الصغار من والد زوجها.

وقالت إيمان فى دعواها: توفى زوجى بسبب كثرة تعاطيه المواد المسكنة فكان يعانى من آلام شديدة فى الظهر ولكثرة تعاطي المواد المسكنة بطريقة مبالغ فيها أدى إلى إصابته بسكتة قلبية مفاجأة ووافته المنية.

وتابعت الزوجة: بعد الوفاة بـ4 شهور فقط أجبرنى حمايا على الزواج من شقيق زوجي المتزوج، وعندما رفضت، وأخبرته بأننى سأعيش لتربية أبنائي فقط ولن أتزوج مطلقا، لكن حمايا رفض وخيرني بين الزواج من نجله الثانى أو ترك المنزل نهائيا، فاخترت ترك المنزل وطلبت من أشقائى البحث لى عن شقة صغيرة مناسبة وبدأت في البحث عن فرصة عمل مناسبة لألبي متطلبات أبنائي.

وأضافت إيمان: وكانت المفاجأة عندما قررت ترك المنزل واستعديت للرحيل، رفضوا السماح لى بأخذ أبنائى وقاموا بطردى بدون أى أغراضي ومن وقتها وحمايا منعني من رؤيتهم أو الاطمئنان عليهم ولجأت لكبار العائلات لأتمكن من ضم حضانة أبنائى لكن بلا جدوى ولم أجد أمامى سوى القضاء لينصرني على من ظلمني.