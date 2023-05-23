"تعليم الوادى الجديد": ختام امتحانات نهاية العام لـ"أولى وتانية" ثانوي بلا مشكلات

قال المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه تم ختام أعمال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي "انتظام - منازل - دمج تعليمي" بمادتي الأحياء واللغة الاجنبية الثانية "الفرنسية "، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن طلاب الصف الثانى الثانوى يختتمون الامتحانات اليوم بمادة اللغة الأجنبية الثانية ( الفرنسية ) للمجموعتين العلمية والأدبية، فيما اختتمت امتحانات الصف الأول، أمس الاثنين، بمادة الأحياء.

ووجه وكيل التعليم الشكر والتقدير لجميع المشاركين بأعمال الامتحانات للمتابعة المستمرة، ومرورها دون مشكلات متمنيا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والنجاح.

وأكد "عطية" أن غرفة العمليات نجحت نجاح كبير في إدارة الامتحانات بكل دقة ومهارة منذ انعقادها في بداية الامتحانات وحتى نهايتها، لاسيما امتحانات الشهادة الثانوية التي سوف تنطلق 12 يونيو المقبل.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية والموجودة داخل مديرية التربية والتعليم على تواصل لحظى مستمر وعلى مدار الساعة، بغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتصدي لأي مشكلات قد تعوق سير منظومة العمل.