بالأسماء.. تعيين 171 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2018

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرار رقم 210 لسنة 2023، بشأن تعيين 171 معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي دفعة 2018.

وتضمن القرار، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958، بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2023 وبناء علي ما عرضه وزير العدل

المادة الأولي يعين معاونا للنيابة الإدارية من خريجي دفعة 2018 كل من .