الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الملل الزوجي" في لقاء بالإيبارشية البطريركية

كنيسة
كنيسة

أقامت لجنة الفلك للأسر الشابة (تحت 10 سنوات زواج) بالإيبارشية البطريركية لقائها الثالث تحت عنوان “الملل الزوجي” وذلك بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة.

بدأ الاجتماع بلعبة افتتاحية، والترحيب بجميع الأسر المشاركة، ثم ألقت السيدة أميرة ألبير، خبيرة المشورة الأسرية، موضوع الاجتماع، الذي دار حول مسببات، وعلامات الملل الزوجي، وخطورته على الحياة الزوجية، والتي دعته "بالقاتل الصامت"، كما تمت مناقشة طرق معالجة ذلك.

تضمن الموضوع العديد من المناقشات الجماعية، والفردية المفيدة والبناءة. وانتهى اللقاء ببعض التوصيات العملية، والمشاركات الحياتية، لحياة زوجية صحية.

واختتم اللقاء بالصلاة الجماعية مع الأب ميشيل، الذي باسمه، وباسم الخدمة رحب بمشاركة الأسر، التي تشارك فى الفعاليات لأول مرة.

وشجع، ودعا الأب ميشيل جميع الشباب المتزوجين حديثًا تحت عشر سنوات، لحضور اللقاء الشهر القادم، الذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا، بالمجموعة الخاص بالخدمة.

 

الإيبارشية البطريركية الإيبارشية البطريركي البطريركية البطريرك الحياة الزوجية الرهبنة الفرنسيسكانية

الأكثر قراءة

تعيين 261 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

قرار جمهوري بتعيين 171 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2017

الرئيس السيسى: متهمون بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية لجهود التنمية فى قارة إفريقيا

مذيعة تتهم 3 أطفال بسحل ابنها بطل التايكوندو في ناد شهير بالدقي

بعد طرح "الهندى" بالأسواق.. انخفاض حاد فى أسعار الأرز اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس