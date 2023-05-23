الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحفظ على 366 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

ضبطت مباحث التموين بالغربية، اليوم الثلاثاء، 366 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

كانت مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مباحث التموين بالغربية، شنت لجان تفتيشية على اللحوم بالمديرية وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة.

وجاء ذلك تنسيقا مع الجهات المعنية وتم رصد 366 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر.
واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

مباحث التموين اسماك مدخنة مجهولة المصدر مديرية الطب البيطرى المنتجات الغذائية

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