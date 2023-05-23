الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 6 عناصر أمنية جراء هجوم استهدف منشأة نفطية شمال باكستان

باكستان
باكستان

قالت الشرطة الباكستانية إن متشددين اقتحموا منشأة لاستخلاص الغاز والنفط في شمال غرب باكستان وقتلوا أربعة من عناصر الشرطة وحارسين خاصين.

وأوضح عرفان خان، المسئول بالشرطة لـ"رويترز"، أن الهجوم وقع في وقت متأخر أمس، واستمر لعدة ساعات حتى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، في منطقة هانجو قرب الحدود مع أفغانستان.

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استهداف مدرسة فتيات في باكستان

وفجر متشددون أمس، مدرستين للفتيات شمال غرب باكستان بدون التسبب بوقوع ضحايا في وقت كانت الصفوف فارغة، على ما أفاد مصدر في الإدارة المحلية الإثنين.
وتعليم البنات ترفضه منذ وقت طويل المجموعات المسلحة في المنطقة، ومن بينها حركة طالبان التي قامت في 2012.
ووقع الهجومان على المدرستين ليل الأحد الإثنين، في قريتي هاسو خال وغول موساكي في منطقة شمال وزيرستان على مسافة حوالى 30 كلم من الحدود الأفغانية.
وقال المسئول الكبير في الإدارة المحلية رهان غول ختاك لوكالة "فرانس برس": "وضع ناشطون عبوات ناسفة يدوية الصنع في مدرستين رسميتين للفتيات، انفجرت في وقت متأخر من الليل".
وأفاد عن تدمير ستة صفوف في مدرسة هاسو خان وثلاثة صفوف في مدرسة غول موساكي.
وشمال وزيرستان من أقدم المناطق القبلية ذات الحكم شبه الذاتي في شمال غرب باكستان، ونفذ فيها الجيش الباكستاني العديد من العمليات ضد المتمردين المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان بعد الاجتياح الأمريكي والأطلسي لأفغانستان عام 2001.
وتشهد باكستان منذ بضعة أشهر وتحديدًا منذ استعادة حركة طالبان السلطة في كابول، تدهورًا في الوضع الأمني ولا سيما في المناطق المحاذية لأفغانستان.

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