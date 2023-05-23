وزير التموين يجتمع بالشركة المتخصصة في وضع تفاصيل إنشاء أسواق اليوم الواحد

اجتمع الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، مع ممثلي الشركة الإيطالية والاستشاري الذي سيقوم بوضع وعمل تصميم وتنفيذ أسواق اليوم الواحد طبقًا للوضع القائم في مصر.

جاء ذلك ضمن اجتماعات وزير التموين في إيطاليا على هامش مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين بروما.

وقال المصيلحي إنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على أهمية هذا المشروع، مضيفا أن الجانب الإيطالي استطاع أن يدعم المشروع بمبلغ 2 مليون يورو لبداية عمل كراسة المشروع التفصيلية، معلنا عرض النسخة المؤقتة للاتفاق ومراجعتها من الجانب المصري في التاسع من يونيو المقبل.

وأكد الوزير توقيع الاتفاق نهاية يونيو المقبل، مشددا أن هذا المشروع هام جدًا لدعم سلاسل الإمداد والتموين من المنبع سواء بالمنتجات الزراعية أو منتجات الصناعات الغذائية حتى يتم توفيرها مباشرًا.

وأشار المصيلحي إلى أن رئيس الجمهورية، كان قد وجه مسبقا بأهمية إنشاء وتنظيم أسواق الجملة والنصف جملة بكل المحافظات، مؤكدًا أن مايتم بحثه فى إيطاليا سيكون بداية حقيقية لتلك المشروعات فى القريب العاجل.