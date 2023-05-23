الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسيمة تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 114 الصادر يوم 23 مايو سنة 2023، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 834 لسنة 2023، برد الجنسية المصرية لاثني عشر شخصًا. 

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتقرر في المادة الأولى بأن ترد الجنسية المصرية لكل من الاثني عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، أولهم محمود محمود محمد، وآخرهم أسماء أحمد صالح، ويُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

 

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